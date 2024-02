"Ennesimo atto vandalico ai danni nostro centro raccolta solidale per la popolazione ucraina"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella notte del 21 febbraio a Palermo dei malviventi si sono introdotti nei locali e abbiamo subito l’ennesimo atto vandalico ai danni nostro centro stoccaggio di Palermo nella Fiera del Mediterraneo (padiglione 24) per gli aiuti umanitari per la “Emergenza Ucraina”. Lo fanno sapere il Cov Sicilia (Coordinamento delle OdV Emergenza Ucraina) e il Comitato Educativo della VI Circoscrizione del Comune di Palermo.

“Non sono certo i danni materiali (in ogni caso non indifferenti tra locali danneggiati, vetrata rotta quanto quello che si può celare dietro a queste incursioni a impensierirci Il fatto che ancora una volta sia stata colpita la casa della Solidarietà, per le persone che scappano dalla guerra non può non allarmarci, tanto più che si tratta di aiuto umanitario per l’Ucraina. La distruzione delle case, l’improvvisa perdita dei mezzi di sussistenza, il mancato accesso a beni primari come cibo e acqua potabile, l’interruzione della fornitura del gas e del carburante hanno lasciato molte famiglie in condizioni di assoluto bisogno. In Ucraina l’inverno dura a lungo e raggiunge temperature estremamente rigide che mettono a dura prova la sopravvivenza di milioni di ucraini. Sono ancora tanti, i profughi ucraini in Italia, a Palermo hanno ancora bisogno di molto, se non di tutto. Il nostro impegno sociale costante sul territorio costituendo, lo voglio ribadire, presidio di pace e solidarietà per tutti, in particolare verso i più bisognosi. Credo che sia giunto il momento che si presti maggiore attenzione da parte delle istituzioni perché 3 attentati in meno di due anni credo che non possano e non debbano essere sottovalutati”.

In considerazione della devastazione subita nei locali, informiamo che “venerdì 23 febbraio 2024 resterà chiuso lo spazio in Fiera del Mediterraneo del pad. 24, per le famiglie ucraine ospiti a Palermo, che necessitano di reperire generi di prima necessità gratuitamente, grazie alle donazioni ricevute dai Cittadini di Palermo. Stiamo lavorando per ripristinare al più presto possibile. Seguirà il prossimo comunicato di riapertura! "Si sopravvive di ciò che si riceve, ma si vive di ciò che si dona"