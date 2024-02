Salvarono tre ragazzini in balia delle onde a Porticello: encomio per i militari della guardia costiera

Erano rimasti in balia delle onde per un improvviso guasto al motore dell'imbarcazione su cui si trovavano e a salvare tre ragazzini, il 9 novembre del 2022, a Porticello, era stata una motovedetta delle guardia costiera. Il Comune di Santa Flavia ha conferito un encomio pubblico all'equipaggio. La cerimonia si è svolta lunedì 19 - ma ne è stata data notizia solo oggi - nel municipio, in occasione della seduta del consiglio comunale.

I soccorsi quel giorno erano stati coordinati dalla sala operativa della direzione marittima di Palermo e si erano conclusi con il rientro in sicurezza nel porto di Porticello, consentendo ai tre minorenni di ricongiungersi, sani e salvi, con i loro familiari.

L'encomio, deliberato all'unanimità dal Consiglio, è stato conferito per la professionalità, la tempestività e l'alto senso del dovere dimostrato in occasione del salvataggio a memoria della meritevole attività che ha visto protagonista l'equipaggio della motovedetta, riconoscendo nella guardia costiera di Porticello "un baluardo della sicurezza del territorio flavese che si sviluppa sul mare".