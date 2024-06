Retata contro lo spaccio al Cep e cattura di un latitante parente di un boss, encomi per 17 carabinieri

Diciassette carabinieri delle compagnie di Palermo San Lorenzo e di Monreale hanno ricevuto stamattina un encomio durante una cerimonia che si è svolta nella caserma Carini, sede del comando provinciale. I riconoscimenti, attribuiti a militari che si sono particolarmente distinti nello svolgimento dell’attività di servizio, sono stati concessi dal comandante della Legione Sicilia Giuseppe Spina e consegnati dal comandante provinciale Luciano Magrini il quale ha espresso il proprio sentito apprezzamento nei confronti dei militari che, con spirito di sacrificio, abnegazione e alte capacità, hanno svolto complesse e articolate indagini.

Le ricompense attengono l'attività investigativa svolta nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata "Pandora" e, sviluppata dai militari del nucleo operativo della compagnia Palermo San Lorenzo tra luglio 2019 e gennaio 2020, sotto la direzione della Procura che ha interessato diversi quartieri del capoluogo, con un particolare focus sulla piazza di spaccio individuata al Cep. L’indagine ha consentito di ricostruire e disarticolare le dinamiche operative di tre sodalizi criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti con l’esecuzione di 31 provvedimenti ristrettivi e il sequestro di 14 chili di droga e 38 mila euro provento dell’illecita attività di spaccio.

Nella seconda operazione, il 31 maggio 2023, il personale della sezione operativa della compagnia di Monreale ha proceduto alla cattura di un latitante, parente di un boss di Cosa nostra, resosi irreperibile per diversi mesi, perché colpito da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Termini Imerese. Durante la cerimonia il comandante Magrini ha evidenziato come i premiati costituiscono solo una rappresentanza dei carabinieri di ogni ordine e grado che, ogni giorno, si prodigano con diversificate competenze, nei diversi compiti istituzionali, esprimendo il suo caloroso ringraziamento a tutti coloro che, nel quotidiano agire, contribuiscono ad aiutare e proteggere la comunità, definendo il lavoro del carabiniere come un servizio per il prossimo da svolgere sempre con umanità, passione, professionalità e altruismo.