"Emozioni in acqua": tma, metodo Ippolito Caputo come nuovo metodo di inclusione

Sabato 19 settembre a partire dalle ore 15, presso la piscina “Piano Monaco” di Villagrazia di Carini (via Madonnina delle Grazie snc) si terrà un evento speciale per far conoscere i risultati della Terapia Multisistemica in Acqua (TMA) Metodo Ippolito Caputo. Sarà possibile effettuare una prova gratuita del metodo in acqua con Debora Caldararo (Coordinatrice Tma metodo Caputo Ippolito – Palermo) e il suo staff, previa registrazione online. L’evento rientra nel progetto “Non solo assistenza: realizzazione di una rete di sostegno per la disabilità”, realizzato dall’Associazione Temporanea di Scopo composta dalle associazioni “Arthesia” (Capofila), “OPES Italia”, “Misericordia di Piana degli Albanesi” e “Danza delle Ombre” (partners).

Il progetto è co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito dell’avviso 1/2017. La TMA Terapia Multisistemica in Acqua Metodo Caputo Ippolito è una terapia che utilizza l’acqua come attivatore emozionale, sensoriale, motorio, capace di spingere il soggetto con disturbi della comunicazione, relazione, autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo ad una relazione significativa. La TMA è multisistemica perché valuta ed interviene sui diversi sistemi funzionali del bambino, ossia sul sistema relazionale, cognitivo, comportamentale, emotivo, senso-motorio e motivazionale.

Durante il pomeriggio vi sarà un Talk sul tema della disabilità e dell’inclusione con importanti esperti del settore. Previsto anche un momento ludico ricreativo con lo “Yoga della risata” curato da Cannella. Si accederà alla piscina solo previa iscrizione online e accertamento delle condizioni di buona salute previste dalle normative vigenti. Saranno rigorosamente rispettate tutte le normative in materia di salute pubblica contro la diffusione del COVID-19 (distanziamento, misurazione della temperatura corporea, utilizzo delle mascherine, igienizzante mani in punti strategici). Iscrizione obbligatoria online sull'evento facebook o sul sito dell'associazione Arthesia.