Emodinamica, esperti a confronto a Palermo

Esperti a confronto giovedì 26 e venerdì 27 maggio alle Officine Baronali di Palermo su: “Emodinamica 2022, approfondimenti in interventistica vascolare e strutturale non valvolare”. Il congresso, con 12 crediti formativi assegnati, è organizzato dall’Unità Operativa Complessa di Cardiologica con UTIC ed Emodinamica dell’Ospedale Ingrassia di Palermo.

“Il programma scientifico è molto stimolante – ha sottolineato Sergio Fasullo, primario dell’Unità di Cardiologia dell’Ingrassia - nello specifico, accanto a tematiche sicuramente innovative, verranno approfonditi argomenti di consolidata tradizione cardiologica che necessitano di una puntuale disamina alla luce delle novità tecnologiche attualmente presenti. Novità tecnologiche che, negli ultimi tempi, hanno fatto passi da gigante. Questo prorompente cammino testimonia dell’incisivo apporto che l’emodinamica ha fornito negli ultimi anni allo sviluppo delle scienze mediche e al miglioramento dei livelli di salute e di benessere della popolazione”.

La prima sessione dei lavori, in programma nella sala congressi della struttura di via Villa Rosato 22 a Palermo, avrà inizio giovedì 26 alle ore 14.45, a cui farà seguito alle 17 la Tavola rotonda sul tema “Aspetti organizzativi in campo interventistico”. I lavori proseguiranno nella giornata di venerdì 27 con inizio alle ore 9.

Il comitato scientifico del congresso è composto da Daniele Pieri, Elio Pieri, Pietro Pieri ed Antonio Rubino, mentre il Comitato organizzatore da Sergio Cannizzaro, Debora Cangemi, Sergio Fasullo e Marianna Rubino.

L’evento formativo è valido per le seguenti figure professionali: Medico chirurgo (Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Malattia dell’Apparato respiratorio, Medicina e Chirurgia di accettazione e d’Urgenza, Medicina Interna e Medicina Generale/MMG); Infermiere; Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare).