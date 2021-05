VIDEO | Emmaus, il mercatino solidale dove i vecchi oggetti dei palermitani rinascono nell'accoglienza

A poco meno di un anno dalla chiusura degli spazi in Fiera, Emmaus viene restituito alla città con l'apertura dei nuovi locali al civico 10 di via Caravaggio. All'interno è possibile trovare veramente di tutto, soprattutto pezzi dal gusto vintage. L'obiettivo, però, è sempre uno come da tradizione: sostenere le persone in difficoltà ospitate in una villa confiscata alla mafia a Ciaculli e finanziare progetti utili alla cittadinanza. "Il criterio è quello della dignità, di chi viene accolto, di chi fa un acquisto solidale e di un oggetto che prende una seconda vita"