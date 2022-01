VIDEO | Tamponi, Musumeci: "Nessuna emergenza ma meno se ne fanno e più persone si vaccinano"

Così il governatore in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. "I ricoverati no vax rifiutano le cure". E ancora: "Code in fiera per i vaccini? Pensiamo a riapertura serale dell'hub. Stiamo reclutando nuovo personale". Sulla riconversione dei posti letto Covid: "Ci sono 121 ricoverati in terapia intensiva, non ci sono emergenze"