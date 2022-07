Invasi pieni dopo l'inverno, Lagalla: "A Palermo non c'è un'emergenza siccità"

Mentre lo stato di siccità allarma le regioni del Nord Italia, tanto che molti presidenti hanno chiesto lo stato d'emergenza, a Palermo nessuna emergenza all'orizzonte. Parola di sindaco. A fare alcune considerazioni sul tema è stato Roberto Lagalla che, intervistato da RaiNews24 ha dichiarato: “A Palermo non c’è un’emergenza siccità".

Il neo primo cittadino ha fatto il punto sulla situazione, senza tuttavia abbassare la guardia. "Veniamo da un autunno e un inverno piovosi che hanno sufficientemente dotato gli invasi sia per l’uso dei singoli cittadini, sia per l’utilizzo agricolo - spiega Lagalla -. Allo stesso tempo stiamo procedendo, grazie al lavoro dell’Amap, su due direzioni: un progressivo miglioramento della rete idrica per evitare perdite d’acqua, soprattutto nell’area della Città metropolitana dove le perdite si attestano oltre al 15%".

Durante lo speciale dedicato al tema della siccità, il professore ha inoltre spiegato che "bisogna insistere con la sensibilizzazione e stiamo, ancora una volta come negli ultimi anni, distribuendo un decalogo per un uso ragionevole e consapevole dell’acqua". Sul finire ha poi puntualizzato che "mi incontrerò nei prossimi giorni con le autorità nazionali competenti per progettare al meglio il riuso a terra delle acque reflue depurate, come già sperimentato in altre zone d’Italia”.