Villabate sommersa di immondizia, rifiuti abbandonati in più punti della città

A Villabate è emergenza rifiuti e i cittadini non ce la fanno più di ritrovarsi immondizia abbandonata in diversi punti della città. Il sindaco Gaetano Di Chiara ha ammesso di recente in un video pubblicato su Facebook l'esistenza di alcuni problemi tecnici, legati all'approvazione del bilancio, che hanno portato al disservizio, ma ha puntato il dito contro quei cittadini che non solo non pagano la Tari (secondo il primo cittadino soltanto il 40% dei residenti lo paga) ma abbandonano i propri rifiuti indiscriminatamente per la strada.

Intanto, però, lo spettacolo a cui devono assistere tutti gli abitanti e anche i cittadini di passaggio è desolante.