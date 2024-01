Emergenza rifiuti, la Rap assicura: "Il servizio si sta normalizzando"

Il supporto delle ditte esterne e la presenza a ranghi completi dei dipendenti della Rap "sta normalizzando il servizio". Lo afferma la società partecipata che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Lentamente sembra che l'emergenza scoppiata durante le festività natalizie possa essere superata. "Il supporto di ditte esterne - si legge in una nota - nonché la presenza totale del personale Rap, che con senso di responsabilità sta lavorando senza sosta, sta garantendo già da oggi in città la copertura completa degli itinerari di raccolta".

Gli operai della Rap sono al lavoro, con ruspe e autocompattatori, per togliere gli ultimi cumuli d'immondizia rimasti in strada. "Questi interventi - assicura la società presieduta da Giuseppe Todaro - entro domani saranno ultimati". La Rap ha recuperato l'immondizia non raccolta negli itinerari notturni; mentre sono in corso nella zona di via Oreto vecchia, nella zona a cavallo fra via Perpignano e corso Calatafimi, nei quartieri della costa sud come Romagnolo, in via Lanza di Scalea, viale dell'Olimpo e allo Zen. Nel pomeriggio si continuerà in viale Michelangelo alta, via Luigi Cosenz, via Celona e al Cep. E allo Sperone, dove si è intervenuto a macchia di leopardo, restano alcune postazioni da recuperare.

"Oggi - conclude la Rap - le squadre ultimeranno le attività in zona Fiera: in particolare in via Cardinale Rampolla, via Guido Jung, via Ruggero Marturano, via don Carlo Gnocchi. Da definire, sempre in giornata, via Santa Maria di Gesù e due vie nel quartiere della Zisa. Da stamattina sono in corso attività di recupero nel quartiere San Giovanni Apostolo, che proseguiranno fino a domani".