Rifiuti, verso la fine dell'emergenza: "Nell'ultima settimana raccolte 1.200 tonnellate al giorno"

Con gli ultimi interventi straordinari previsti oggi dallo Zen al Villaggio Santa Rosalia, la Rap dovrebbe eliminare l'immondizia rimasta per strada da quando è scoppiata l'emergenza. Il presidente Giuseppe Norata e il direttore generale Roberto Li Causi in una nota confermano di aver mantenuto la promessa: ripulire la città entro l'Immacolata: "Già domani - dicono - potremmo concludere gli interventi straordinari, portati avanti con l’ausilio delle pale meccaniche nei siti con maggiori criticità della città”.

Rap ha raccolto nell’ultima settimana una media di oltre 1.200 tonnellate di rifiuti al giorno, di cui 300-400 tonnellate di recupero dell'arretrato rispetto alla media giornaliera di produzione che si attesta a 850-900 tonnellate. Adeso l'azienda d'igiene ambientale si appresta a regolarizzare la raccolta e inoltre schiererà delle squadre aggiuntive per potenziare il servizio di ritiro ingombranti su strada e a domicilio. Dal 2 al 5 dicembre, la Rap ha ripulito 50 vie ed ha rimosso 2.535 pezzi di ingombranti. Nel mese di novembre in totale sono stati raccolti oltre 10 mila ingombranti abbandpnati per strada.

"Oltre alle 8 pale e ai 70 compattatori giornalieri messi in campo per la raccolta - spiegano Norata e Li Causi - sono previsti 6 mezzi dedicati al ritiro degli ingombranti, con massima priorità alle segnalazioni dei cittadini, ai siti sensibili, quelli cioè accanto alle scuole o dove bisogna tutelare la salute pubblica. In queste ore per non ricadere nell’emergenza stiamo lavorando in sinergia con l'amministrazione comunale per individuare soluzioni necessarie per aumentare le capacità di trattamento dei rifiuti di Bellolampo nelle more che la Regione individui, finalmente, gli impianti cui potere conferire i rifiuti prodotti in città”.

Allo studio di Comune, Rap e Arpa c'è un'ordinanza sindacale per conferire in deroga 140 mila tonnellate di rifiuti nella sesta vasca di Bellolampo, in attesa che si definisca alla Regione l'iter ordinario per il progetto di chiusura e messa in sicurezza.