Emergenza rifiuti, Uiltrasporti chiede incontro al sindaco su Rap: "Assunzioni bloccate e 171 mezzi fermi in autoparco"

Rap e Amat, e le vertenze legate alle due partecipate del Comune. Sono questi i temi su cui il commissario straordinario Uiltrasporti Sicilia Katia Di Cristina chiede un incontro al sindaco Roberto Lagalla. "Non vogliamo entrare in polemica con nessuno – afferma Di Cristina – ma l'ultimatum dell'amministrazione comunale, da una parte, e il silenzio di Rap, dall'altro, ci lasciano perplessi. Sembra che l’azienda sia stata lasciata in balia del suo destino. Non è subappaltando il servizio né costringendo i lavoratori a doppi turni e straordinari che si può fronteggiare l’emergenza rifiuti. Il sovraccarico, al contrario, rischia di portare a incidenti sul lavoro. E noi non lo possiamo più consentire”.

A preoccupare è "la mancata approvazione del piano industriale più volte sollecitato, senza il quale non si possono effettuare le assunzioni di autisti e operatori ecologici. A peggiorare la situazione, i ricorsi presentati e, intanto, i 171 mezzi acquistati per la raccolta differenziata sono fermi in autoparco". Per evitare una nuova emergenza rifiuti, e per il tempo necessario allo svolgimento dei concorsi, il sindacato propone "di utilizzare lavoratori a tempo determinato da richiedere alle agenzie interinali o ai centri per l’impiego. L’obiettivo di lungo termine riguarda, però, anche la possibilità di trasformare i rifiuti in risorsa economica, uniformando il capoluogo siciliano a tante realtà del Nord Italia e più in generale d’Europa".

La vertenza all'Amat

Situazione simile all’Amat. "La prima giornata di sciopero indetta dalle sigle sindacali dell’azienda di trasporto urbano, che ha fatto registrare il 100% di adesioni nella giornata di lunedì - fa notare Di Cristina - si potrebbe ripetere a inizio febbraio, se le richieste dei lavoratori non dovessero essere prese in considerazione. Anche in questo caso, ciò che appare sempre più evidente è la mancanza di volontà di ricapitalizzazione. Al contrario, è solo su lavoratori e cittadini che ricade la decisione di far provare a sopravvivere l’azienda attraverso una continua riduzione del capitale sociale".

"Il risultato - conclude - è un servizio sempre più carente. Meno bus, meno corse e autisti troppo spesso vittime di aggressioni, come accaduto nelle ultime ore sul notturno numero 7. Siamo aperti al dialogo con l’amministrazione perché vengano prese decisioni immediate".