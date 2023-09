La città è di nuovo piena di rifiuti, Rap prova a recuperare ma ammette: "Mezzi guasti e incolonnamenti in discarica"

Da Bonagia alla Marinella, da Romagnolo al Cep, da Falsomiele a Tommaso Natale, dalla Zisa allo Zen 2. Sono diverse le zone, in questi giorni, sommerse dalla spazzatura. E anche la Rap ammette che "la raccolta dei rifiuti in alcuni quartieri della città sta subendo dei rallentamenti". Motivo? "Venticinque mezzi su 59 in avaria e incolonnamenti in discarica per conferire nell'area di trasferenza, nelle more dell'apertura della settima vasca", spiega la stessa azienda partecipata del Comune che si occupa di igiene ambientale.

La stessa Rap fa però sapere che "sono state già attivate delle azioni mirate per i recuperi del pregresso anche con l’ausilio di squadre dedicate nei tre turni di raccolta". Questa mattina sono stati effettuati interventi in via Berrettaro, via Flavio Gioia, via Perpignano, via Savonarola, via Cimbali, largo Di Vittorio. In corso attività anche in via del Levriere e a Bonagia. Nel pomeriggio di oggi, gli addetti della Rap, sono al lavoro in via Corradino di Svevia, via Edrisi, via Carlo Pisacane, via Gaspare Palermo, via Gino Marinuzzi, via Paolo Emiliano Giudici, via Filiciuzza.

A seguire si sposteranno su una parte dell’Albergheria (via Avolio, piazza San Saverio, via Musso, via Verga, via Michele Del Giudice). Stanotte sono in programma: via Amedeo D’Aosta, via Fratelli Sant’Anna, via Fardella, via Bennici, viale dei Picciotti, via Piraino, via Cappello, via Petralia Sottana. A seguire le squadre interverranno su Falsomiele, parte di corso Calatafimi, via Villa Turrisi e via Roccazzo.