Emergenza rifiuti, Fiadel-Cisal: "La Regione intervenga, Rap non sia lasciata sola"

“La Rap non può essere lasciata sola nel fronteggiare la nuova emergenza rifiuti in cui si ritrova Palermo: in tutta la Sicilia ormai mancano gli impianti in cui conferire l'indifferenziato e la chiusura di Alcamo, che ha mandato in tilt il sistema nel Palermitano, è solo un'avvisaglia di quello che accadrà presto in tutta l'Isola. Chiediamo che il Governo regionale intervenga, trovando soluzioni rapide ed efficaci”. Lo dice Giuseppe Badagliacca di Fiadel-Cisal.

“Da oggi il servizio di raccolta a Palermo procederà a rilento - continua Badagliacca - Bellolampo è ormai satura e la chiusura di Alcamo ha messo in crisi la già fragile tenuta del sistema, né servirà a molto il conferimento una tantum di 200 tonnellate a Gela ipotizzato per domenica. La Rap e i suoi lavoratori stanno facendo tutto il possibile per limitare i disagi alla cittadinanza, per questo esprimiamo gratitudine e solidarietà ai vertici aziendali e ai dipendenti”.