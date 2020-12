VIDEO | Da via Perez a Falsomiele, emergenza rifiuti senza fine: ruspe in azione a Bonagia

Nelle ore scorse la Rap ha annunciato che Palermo sarà liberata dall'immondizia entro l'Immacolata. Se alcune zone della città cominciano già a svuotarsi da sacchetti e ingombranti e a respirare, nella periferia sud est della città la situazione appare ancora critica. Cassonetti dati alle fiamme in via Tottavilla e in via San Filippo