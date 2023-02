Emergenza potature a Palermo, la proposta: "Meglio esternalizzare il servizio"

Il consigliere comunale Germana Canzoneri (Fdi) e il vicepresidente dell’ottava circoscrizione Nicola Glorioso (Fdi) manifestano l’esigenza di esternalizzare il servizio di potatura in città. "Questa mattina l’ennesimo albero è crollato a causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute sul capoluogo siciliano. L’esigenza di potare gli alberi – secondo quanto riferito dai Consiglieri - è ormai divenuta indifferibile. Il crollo della magnolia di viale Giorgio Boris Giuliano, un simbolo per la città di Palermo, ha messo a rischio l’incolumità dei nostri cittadini ed evidenzia la necessità di approvare d’urgenza un piano per la manutenzione straordinaria del verde pubblico sul territorio comunale".

"Quanto accaduto fotografa le serie difficoltà in cui versa il Settore Verde del Comune nel provvedere al piano di potature ordinario che, secondo quanto riferito dagli uffici competenti, non può essere espletato per carenza di mezzi e di personale. A nostro avviso – proseguono i consiglieri - è inammissibile che la quinta a città d’Italia non sia in grado di far fronte a tale emergenza. In data odierna, abbiamo inviato anche una lettera al Sindaco Lagalla, proponendo di coinvolgere le aziende private a supporto dei dipendenti comunali, nella speranza di tamponare l’emergenza."

"Da vice-presidente - aggiunge Nicola Glorioso - ho presentato diverse mozioni per richiedere la potatura delle alberature che insistono nel territorio dell’ottava circoscrizione, ma, ad oggi, non sono mai state esitate dagli uffici competenti. Auspichiamo - concludono i consiglieri - che l’amministrazione accolga la nostra proposta in tempi celeri."