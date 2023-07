VIDEO | Emergenza incendi, il sindaco Lagalla: "Preoccupazione per il deposito di carburante a Bellolampo"

Dal comando della polizia municipale, dove è stato istituito il Centro operativo comunale, il primo cittadino sta seguendo le operazioni di soccorso e gli interventi dei vigili del fuoco. "La situazione continua a essere grave, un dramma per i cittadini. Per fortuna non sono molte le abitazioni compromesse dal fuoco"