Emergenza incendi, il presidente dell'Ars: "Non facciamo populismo, verremo in Aula con i dati alla mano"

"Il governo regionale manderà una nota sull'emergenza incendi. Venire in aula per fare populismo non ha senso, la gente ha già visto parecchio 'fumo' in questi giorni", a dichiararlo è il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, che replica così, a margine della cerimonia del Ventaglio, alla richiesta delle opposizioni di una seduta a Sala d'Ercole dedicata specificamente all'emergenze incendi nell'Isola.

"Il governo verrà in aula quando avrà le relazioni da parte della Protezione civile e degli assessorati, anche rispetto alla quantificazione dei danni. Mi sembra la cosa più giusta da fare. Nessuno vorrà sottrarsi alle eventuali responsabilità".

Fonte: Adnkonos