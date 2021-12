Emergenza freddo, scatta il piano del Comune per i senzatetto

Sono state rafforzate in città le attività in favore delle persone senza fissa dimora per l'emergenza freddo. Lo ha reso noto l'assessore alla Cittadinanza Solidale, Cinzia Mantegna.

"Per tutte le segnalazioni - dice l'assessore - si potrà chiamare il numero dedicato della polizia municipale, 091/6733432, attivo tutto il giorno. Le persone segnalate verranno prese in carico da Cri attraverso le Unità di Strada per il ristoro e per l'ingresso presso il dormitorio a bassa soglia, coordinando le azioni con il Servizio Sociale Marginalità Adulta, nel rispetto delle procedure che gli enti si sono date. La Protezione Civile fornirà coperte che verranno distribuite per l'emergenza freddo".