"Caos bare ai Rotoli, in arrivo due milioni di euro per uscire dall'emergenza"

"E' stato approvato in commissione Bilancio al Senato l'emendamento proposto dalla Lega (Sudano e Mollame i promotori), che prevede lo stanziamento di due milioni di euro per l'emergenza cimiteri a Palermo". Lo dicono il capogruppo del Carroccio al Consiglio comunale di Palermo, Igor Gelarda, e la parlamentare Marianna Caronia.

"Si tratta di una somma che permetterà di acquistare poco meno di un migliaio di loculi fuori terra, secondo un progetto presentato da Comune, e quindi togliere le bare a deposito al cimitero dei Rotoli - spiegano -. Si tratta di un atto concreto che la Lega di Matteo Salvini è riuscita a fare nei confronti di una città mal governata dal sindaco Leoluca Orlando".

"Niente tagli di nastro in questo caso, o vuote parole di accoglienza - proseguono i due leghisti -, ma soldi veri per ridurre una vergogna insopportabile al cimitero dei Rotoli di Palermo, Una battaglia che abbiamo seguito con forza e coraggio, che Matteo Salvini ha completamente fatto anche sua e per la quale non ci fermeremo fino a quando non ci sarà più nessuna bara al deposito. Quello che non è riuscito a fare il sindaco Orlando in questi anni lo ha fatto la Lega, con buona pace di chi dice che non siamo attenti ai bisogni del Meridione", concludono Gelarda e Caronia.