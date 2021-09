Rotoli, i militari in soccorso del Comune: l'Esercito pronto a schierare uomini e mezzi per seppellire le bare

L'Esercito in soccorso del Comune per fronteggiare l'emergenza delle bare insepolte. A chiedere aiuto ai militari è stato il sindaco Leoluca Orlando, che ieri ha incontrato informalmente il capo di stato maggiore, generale di corpo d'armata Pietro Serino; il comandante delle forze operative Sud, generale di corpo d'armata Giuseppenicola Tota; il comandante del Comando militare Esercito Sicilia, generale di divisione Maurizio Angelo Scardino.

Da questo colloquio è scaturito un sopralluogo preliminare ai Rotoli effettuato oggi da un ufficiale del quarto reggimento Genio Guastatori assieme all'assessore comunale ai Servizi cimiteriali, Toni Sala, e al direttore del camposanto Leonardo Cristofaro. I militari dovrebbero aiutare il personale del Comune e della Reset nelle attività previste nel cronoprogramma per uscire fuori dall'emergenza. L'Esercito ha dato la sua disponibilità a schierare uomini e mezzi, soprattutto per procedere agli scavi necessari alle inumazioni e alla collocazione dei loculi ipogei.

La Reset infatti, che si occupa di queste operazioni, può contare su un solo escavatore. E un altro, al momento guasto, il Comune sta provando a ripararlo. Comune ed Esercito si sono aggiornati all'inizio della prossima settimana. Il coinvolgimento dei militari era stato sollecitato anche dal Consiglio, che ieri ha approvato un ordine del giorno (proposto da Italia Viva con l'adesione dell'amministrazione attiva), che impegna il sindaco a chiedere l'intervento del ministero della Salute e della Difesa per la realizzazione del nuovo cimitero e il trasferimento delle salme.

Stamattina i carri funebri delle ditte aderenti alla Feniof hanno iniziato a trasportare a Sant'Orsola le prime 12 salme che erano ferme in deposito ai Rotoli. L'associazione degli impresari funebri, come noto, sta collaborando con il Comune dopo aver chiuso un accordo che prevede una cifra simbolica di 100 euro per ogni trasferimento. L'ente Santo Spirito, che gestisce il cimitero privato più grande della città, ha concordato con l'amministrazione comunale trasferimenti a giorni alterni. Nelle scorse settimane il Comune aveva portato con mezzi propri 19 bare a Sant'Orsola.

A coordinare le operazioni stamattina c'erano l'assessore Sala (nella foto a destra) e il presidente provinciale della Feniof, Eugenio Zimmatore. "Il trasferimento delle salme dal cimitero dei Rotoli a quello di Sant'Orsola - ha scritto Sala su Facebook - era uno dei punti del cronoprogramma che abbiamo reso pubblico e che continua a diventare realtà. Vogliamo rispettare i tempi e consentire alla città di tornare alla normalità al più presto, ma serve l'aiuto di tutti".