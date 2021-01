L'emergenza cimiteri e i fallimenti del Comune, Orlando al Consiglio: "Ne rispondo io"

Sono risultati un vero e proprio fallimento gli interventi sin qui messi in atto dall'amministrazione Orlando e dal sindaco in persona per fronteggiare l'emergenza sepolture nei cimiteri. Un'emergenza ormai cronica, senza fine, destinata a peggiorare con l'impennata dei casi di Covid. Senza soluzioni immediate, come si evince dai tanti verbi al futuro contenuti nella relazione illustrata ieri dal sindaco Leoluca Orlando in Consiglio comunale.

L'Aula oggi proseguirà la seduta dedicata ai cimiteri, ma è bastato il dibattito di ieri per tracciare un bilancio negativo. Con annesse accuse di scarsa incisività da parte dei consiglieri d'opposizione al sindaco. Che quanto meno ci ha messo la faccia. "L'emergenza è gravissima e ne rispondo io" ha detto Orlando, che ha letto una relazione all'Aula per spiegare cosa ha fatto da quando, a luglio, ha trattenuto la delega ai Cimiteri surrogando direttamente il dimissionario assessore Roberto D'Agostino.

"Ho ritenuto di fare un quadro completo di quanto fatto e quanto programmato - ha spiegato il sindaco - informando doverosamente il Consiglio comunale per primo, degli importanti sviluppi per una soluzione definitiva dell'attuale situazione di criticità, della quale ancora una volta credo corretto scusarmi con i parenti dei defunti. La relazione ha mostrato il grande lavoro fatto in questi mesi ma anche le gravi criticità di tipo strutturale ed anche legate a interessi privati e criminali. Confido nella collaborazione del Consiglio comunale perché si possa presto e definitivamente risolvere la situazione serenità ai defunti e alle loro famiglie".

Gli "importanti sviluppi per una soluzione definitiva dell'attuale situazione di criticità", come li ha definiti Orlando, sono però riposti in un accordo - ancora da mettere nero su bianco - con il cimitero privato di Sant'Orsola, gestito dalla fondazione Santo Spirito, che potrebbe (il condizionale è d'obbligo) concedere al Comune 4-5 mila loculi per seppellire i morti di Palermo.

Morti che non riescono ad avere pace né una degna sepoltura, con le bare che restano accatastate in deposito. Ce ne sono 658 al momento: una cifra record. Ai Rotoli di spazio non ce n'è più. Qualche area supplemntare si potrebbe ricavare al cimitero dei Cappuccini, ma sono ancora in corso le pratiche urbanistiche. Il nuovo cimitero di Ciaculli è una chimera. Il presidente del Consiglio comunale, Totò Orlando, ha messo il dito nella piaga, ricordando che l'attuale forno crematorio dei Rotoli è ancora guasto; per non parlare di quello nuovo, inserito nel Piano triennale delle Opere pubbliche del 2016 e finanziato con un mutuo da 2,5 milioni, che dopo quasi 5 anni manca ancora della progettazione.

Il presidente del Consiglio ha chiesto anche l'intervento della Ragioneria generale, per capire se i 3,5 milioni destinati ai cimiteri nel bilancio 2020 possano essere utilizzati subito, anche senza il previsionale 2021. "L'unica prospettiva - ha commentato Totò Orlando - è che le bare aumenteranno". Un'emergenza aggravata dal Coronavirus: ogni settimana al cimitero arrivano almeno 50 morti, con il numero dei decessi che nell'ultimo periodo è aumentato del 60% rispetto a un anno fa.

Eppure la carenza di loculi e sepolture è antecedente al Covid. Ha contrassegnato gran parte dell'ultimo doppio mandato del sindaco Orlando, che non è riuscito a dare risposte concrete. Sì, è vero che le inchieste sui furbetti del cartellino e sulla presune mazzette al cimitero hanno reso tutto più difficile; ma i progetti per uscire dall'emergenza sono rimasti sulla carta o non hanno prodotto risultati. Il motivo? I soldi scarseggiano, tecnici e burocrati sono lenti, manca la programmazione e l'organizzazione del lavoro lascia a desiderare, quando non è condizionata da anomalie o condotte illecite. Tutte criticità che chiamano in causa anche responsabilità politiche.

Le cinque ordinanze adottate in questi mesi dal sindaco non hanno invertito il trend. Solo 16 famiglie hanno scelto di cremare il caro estinto al forno crematorio di Messina, usufruendo del trasporto gratuito; vano è stato il tentativo del Comune di riprendersi le tombe private non utilizzate da più di 50 anni; così come la semplificazione delle procedure di estumulazione introducendo un avviso pubblico per i familiari dei defunti tumulati in loculi, la cui concessione risultava scaduta per il decorso dei 30 anni.

Orlando ha ripetuto che il Comune sta tentando d'installare ai Rotoli 400 loculi fuori terra. Passerà del tempo però, perché 60 non sono ancora arrivati malgrado l'ordine effettuato e gli altri 360 non possono essere acquistati per mancanza di soldi. Si dovrà fare ricorso al prelievo dal fondo di riserva. Infine, come se non bastasse, va completato il progetto per realizzare altri 1.800 loculi ai Rotoli. Intanto, i morti restano in deposito.