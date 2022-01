VIDEO | Più di 80 famiglie a rischio sgombero, la protesta davanti al Comune: "Non ce ne andiamo"

Si tratta di circa 50 nuclei familiari che da 8 anni occupano l'ex istituto Salvemini di viale Michelangelo e una trentina che vivono in un edificio in via Domenico Scinà, a Borgo Vecchio. Il Comitato di lotta per la casa: "Non potete sfrattarle in piena emergenza sanitaria"