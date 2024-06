Emergenza carceri, incontro fra Ugl e coordinamento nazionale polizia penitenziaria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi presso i locali della Ugl di Palermo visita del Segretario Regionale della Sicilia Federazione Sindacati Autonomi Cnpp, Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria, Maurizio Mezzatesta. La delegazione Ugl rappresentata dal Segretario Provinciale, Claudio Marchesini e dal Portavoce Filippo Virzì, ha approfondito le criticità nel corso di una tavola rotonda dedicata alle carceri sovraffollate, agli operatori stressati da turnazioni massacranti per la carenza cronica di personale.

“La popolazione carceraria al centro del dibattito - spiegano Ugl e Cnpp - è sempre più ingestibile a causa dell’aumento esponenziale della microcriminalità, ha puntato il focus sulle prossime immissioni in ruolo di nuovi Agenti di Polizia Penitenziaria, ancora insufficienti a colmare il vuoto di organico. Seguiranno - concludono i sindacati - altre iniziative congiunte indispensabili per accendere i riflettori su una categoria lavorativa di cui si parla poco sempre più in sofferenza".