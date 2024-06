Polo tecnico di via Ausonia, dopo 3 anni torna a funzionare l'impianto di climatizzazione

Dopo tre anni di interruzione, ieri, è stato ripristinato il funzionamento dell'impianto di climatizzazione a servizio degli Edifici "A" e "B" del Polo tecnico del Comune di Palermo di via Ausonia, 69. Lo rende noto l'assessorato ai Lavori Pubblici.

Nei giorni scorsi i sindacati avevano sottolineato come le stanze in cui lavorano i dipendenti comunali del Polo tecnico di via Ausonia fossero "dei veri e propri forni". Da qui la richiesta inviata ai dirigenti di poter usufruire subito dello smart working. "Il caldo raggiunge elevate temperature, che nel palazzo a vetri di via Ausonia diventano torride", aveva tuonato la Fp Cgil Palermo. "Per quanto riguarda la sede di via Ausonia, la temperatura interna percepita dai lavoratori in questi giorni ha raggiunto i 34-35 gradi. In estate le stanze di quegli uffici, è risaputo, si trasformano in forni. I lavoratori stanno nei corridoi. E ad aggravare la situazione – avevano sottolineato i sindacati - è anche la mancanza di distributori automatici per l’acqua".