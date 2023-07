"Raggiunti oltre 80 gradi sui tetti dei bus": l'Amat dimezza le corse per motivi di sicurezza

L'emergenza caldo si ripercuote anche sul trasporto pubblico: oggi, come fa sapere il presidente dell'Amat Giuseppe Mistretta, le corse saranno dimezzate. Già da stamattina molto presto, infatti, i tetti degli autobus hanno raggiunto temperature che arrivano a ben 80 gradi e questo determina sia un cattivo funzionamento dei mezzi che pericoli per la sicurezza dei passeggeri e degli autisti.

Non è un capriccio, dunque, ma un altro segnale della situazione estremamente complessa in cui si trova la città in queste ore, tra incendi, puzza di fumo e temperature roventi. Una giornata in cui, come indicato dalla Protezione civile, occorrerà restare in casa il più possibile.

L'azienda di via Roccazzo ha deciso di ridurre le corse del 50 per cento per consentire agli autisti di fare delle soste e di far raffreddare le macchine. Già ieri l'Amat aveva registrato delle difficoltà proprio per via del caldo estremo e in alcuni casi, per problemi all'aria condizionata e difficoltà degli autisti, alcune corse erano saltate.