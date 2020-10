VIDEO | Rotoli, lacrime in deposito: "Mia madre morta 6 mesi fa, piango pensando alla sua bara per terra"

Dall'inchiesta di mazzatte al diktat di Orlando ("decoro per le bare in attesa e nuovi loculi"): non c'è pace al cimitero dei Rotoli per i parenti dei defunti. Siamo andati a verificare la situazione in cui versa il cimitero di Vergine Maria. Abbiamo ritrovato per caso il signor Paolo Belli, conosciuto in deposito a inizio luglio. Da aprile aspetta di dare una sepoltura a sua madre.