Morta a 50 anni anestesista del Civico, colleghi sotto choc: "Buon viaggio dottoressa bellissima"

"Buon viaggio dottoressa bellissima". E' solo uno dei tantissimi messaggi con cui è stata ricordata Emanuela Tumbarello, anestesista del Civico. Aveva 50 anni e lavorava nel reparto di Rianimazione dell'ospedale. Lascia due figlie. In passato era stata anche in servizio al 118.

Disperazione tra i colleghi per la scomparsa. Emanuela Tumbarello è stata ricordata da numerosi dottori con un fiume di messaggi. "Oggi - scrive ad esempio un collega - l’azienda Civico e la Rianimazione perdono una grande professionista. Fai buon viaggio Emanuela riposa in pace ti vogliamo tutti bene".

Il ministero della Salute le aveva dedicato un encomio quando salvò la vita a una bambina di due anni proveniente dal Burkina Faso e sbarcata a Lampedusa in fin di vita.

"Non ci sono parole ma tanta tristezza - scrive chi la conosceva - ti terrò sempre nel mio cuore, che Dio ti possa abbracciare presto. Buon viaggio tesoro mio". "Mio Dio che bruttissima notizia - si legge in un altro messaggio - non ci voglio credere, è stata un portento, una donna che metteva allegria che non passava inosservata. Un grande medico e una travolgente persona. Sono dispiaciuto. Buon viaggio Emanuela".