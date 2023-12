Emanuela Perinetti uccisa dall'anoressia, il ricordo di papà Giorgio: "Si è lasciata morire"

Una morte che la famiglia non riesce a spiegarsi, quella di Emanuela Perinetti. "Si è lasciata spegnere", ha detto papà Giorgio, non riuscendo a sconfiggere una malattia deleteria: l’anoressia. I funerali si terranno alle 14.45 di oggi, 1° dicembre, nella Basilica di Sant’Eustorgio a Milano. Ma nel frattempo Giorgio Perinetti, dirigente sportivo con un lungo passato a Palermo, ha raccontato di Emanuela alla Gazzetta dello Sport.

Emanuela, nota manager dello sport e influencer di 34 anni, combatteva da tempo contro l’anoressia. Era stata ricoverata al Fatebenefratelli in condizioni critiche nei giorni scorsi. “I medici hanno fato il possibile - spiega il padre -, si preoccupava per me e mi diceva che andava tutto bene”. Secondo Giorgio Perinetti la degenza della figlia nell’ospedale milanese sembrava andare bene, tanto da sentirsi tranquillo nel lasciare Milano. Poche ore dopo il peggioramento e Giorgio non ha fatto in tempo a tornare per dire addio alla figlia.

Giorgio Perinetti ha un forte legame con Palermo. E' stato dirigente in tre periodi diversi. Dal 1993 al 1995 come direttore sportivo, ancora come ds dal 2000 al 2002, e infine come direttore tecnico nel 2013-14, con Maurizio Zamparini presidente. Ma i primi contatti col mondo palermitano risalgono al 1987 quando cioè Dino Viola, presidente della Roma di allora, gli chiese di ricostruire la società appena radiata. Perinetti indicò Franco Peccerini come direttore sportivo. E proprio in quel periodo conobbe la moglie, Daniela Lo Giudice, palermitana, scomparsa prematuramente nel 2015 a causa di un tumore al seno. I Perinetti, con Emanuela ancora bambina, vissero a Palermo fino al 1995 in un'abitazione nei pressi di corso Calatafimi.

Ora restano Giorgio e la figlia Chiara. Emanuela, racconta il padre, era appassionata di calcio sin da bambina, cresciuta in quell’ambiente. “Mi chiedo come sia possibile spegnersi così, senza nessun problema economico, professionale o sentimentale”, afferma Perinetti.