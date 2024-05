VIDEO | Elly Schlein al corteo in ricordo di Falcone: "Le mafie stanno operando con disinvoltura attraverso confini europei"

La segretaria del Pd ha preso parte alla manifestazione unitaria organizzata dalla Cgil. "I vostri manganelli non garantiscono ordine pubblico ma sono abusi di potere", si legge in uno degli striscioni in testa al serpentone