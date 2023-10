VIDEO | Anello, la commissaria europea Ferreira al cantiere del Politeama: "Fine lavori entro l'anno, apertura nel 2024"

I lavori del cantiere per l'anello ferroviario si chiuderanno entro l'anno e nel 2024 i palermitani potranno iniziare ad utilizzare la fermata che collegherà il Politeama con Notarbartolo. Lo annuncia l'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò a margine della visita della commissaria europea per la Politica regionale Elisa Ferreira in città per una serie di iniziative istituzionali legate ai progetti realizzati nell’Isola con le risorse del Po Fesr Sicilia 2014-2020. Ad accogliere il membro dell'esecutivo comunitario anche gli assessori comunali Maurizio Carta e Giampiero Cannella.

Nel corso della mattinata la commissaria ha visitato l'Ismett. "La Regione - ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo - cofinanzia uno dei progetti di ricerca tra i più significativi del Sud Italia secondo l'agenzia per la Coesione Territoriale, ovvero il potenziamento del progetto Good Manufacturing Practice (Gmp Facility) dell’Ismett, realizzato in partenariato con la Fondazione Ri.Med. Il dipartimento delle Attività produttive, nell’ambito delle risorse del Po Fesr 2014/2020, ha cofinanziato con un contributo di circa 7,8 milioni di euro la realizzazione dell'opera, che rientra tra quelle ritenute prioritarie dal Piano nazionale delle infrastrutture di ricerca predisposto dal Miur - continua l'assessore -. Valorizzare e potenziare la infrastrutture in campo medico-sanitario con laboratori e servizi diagnostici e terapeutici innovativi è uno degli obiettivi strategici del governo Schifani per garantire alla Sicilia uno spazio di eccellenza nel panorama nazionale e internazionale in questo campo".

L’attività prevede la realizzazione di un centro di ricerca clinica, biomedica e traslazionale che, attraverso approcci e sistemi di intelligenza artificiale, sia in grado di identificare soluzioni e implementare strategie e sistemi diagnostici, terapeutici e preventivi, per l’applicazione della medicina di precisione. A beneficiare del contributo concesso dalla Regione Siciliana è stato il partenariato composto da Irccs Ismett (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione) e Fondazione Ri.Med. Il progetto "GMP Facility", realizzato in collaborazione con il centro medico dell'Università di Pittsburg (Upcm), nel suo complesso ha previsto una spesa di 16 milioni di euro.

Subito dopo Ferreira è stata accolta a Palazzo d'Orleans dal presidente della Regione Renato Schifani. "La politica di coesione - ha sottolineato il governatore - è cruciale per fare fronte alle condizioni di svantaggio territoriale, come ad esempio l’insularità, che per la Sicilia comporta un onere di circa 6 miliardi di euro l’anno, ovvero una "tassa" occulta di circa 1.200 euro per ogni cittadino siciliano".

Nella prossima programmazione, ciclo 2021-2027, ci saranno a disposizione per l'Isola 12 miliardi di euro tra fondi dell’Ue e quelli del Fondo Sviluppo e coesione. "Per poter finalmente aggredire in modo efficace alcune delle problematiche più rilevanti che affliggono il territorio regionale - ha evidenziato il presidente - c'è ancora del lavoro da fare e su questo fronte gli uffici della Regione sono pienamente impegnati. Mi riferisco in particolare al settore dei rifiuti, idrico e dei trasporti". Schifani ha ricordato che la Regione è impegnata in questo momento anche nella chiusura della programmazione 2014/2020, la cui attuazione è stata in parte rallentata, negli scorsi anni, dall’emergenza Covid e dal conflitto russo-ucraino.

Poi ha incontrato il sindaco Lagalla. “Grazie ai fondi del Fesr possiamo raccontare oggi alla commissaria europea Elisa Ferreira la storia di una Palermo che sta cambiando volto. Attraverso un approccio all’insegna della sostenibilità e della digitalizzazione, abbiamo realizzato azioni dirette allo snellimento dei servizi ai cittadini, nuovi e necessari impianti di illuminazione in alcune zone della città, abbiamo investito nel verde, nella riforestazione di Monte Pellegrino e ci siamo occupati di sicurezza, inaugurando qualche settimana fa la Control room. Non mancano azioni sul miglioramento dei trasporti cittadini ed esiste oggi un’agenzia sociale per la casa. Particolarmente significativo è anche, insieme alle numerose azioni rivolte alle scuole, il recupero dell’asilo di Danisinni che possiamo ritenere un intervento virtuoso che ci permette di dare un aiuto concreto alle famiglie del quartiere contro la dispersione scolastica e in contrasto alla criminalità organizzata. Il lavoro di questa amministrazione comunale è concentrato su un unico obiettivo: quello di migliorare la qualità della vita dei palermitani investendo nel territorio e nei servizi. È chiaro che le criticità riscontrate nel corso di questo primo anno di sindacatura non sono state poche e continuano a contrastare le azioni positive che stiamo portando avanti, ma non abbiamo intenzione di arrenderci e realizzeremo, con l’aiuto e la collaborazione attiva dei cittadini, il cambiamento di cui questa città ha bisogno con il sostegno delle istituzioni e, in particolare, della Comunità europea”.

E aggiunge: “In questi momenti, l’amministrazione sta accelerando su tutti i progetti finanziati anche con fondi Pnrr e risorse extra-comunali nel rispetto della relativa tempistica e ovviamente su tutti quegli interventi di infrastrutturazione che sono alla base del completamento della pianificazione precedente e ovviamente da introdurre nella programmazione 2021-2027. La Commissaria Ferreira oggi sarà anche in visita in piazza Politeama dove sorgerà una fermata dell’anello ferroviario. Almeno la parte inferiore dell’anello, quello che transita per il porto e arriva al centro della città, stando agli ultimi aggiornamenti avuti da Ferrovie dello Stato, dovrebbe essere pronto entro il 2024.