Eletti i vertici di Slp Cisl Palermo-Trapani: Affatigato e Micali confermati alla guida del sindacato 

Saranno Maurizio Affatigato e Filippo Micali a guidare la Slp Cisl Palermo-Trapani per i prossimi quattro anni. Il primo è stato confermato come coordinatore del territorio di Palermo e sarà coadiuvato da Martina Furceri e da Giuseppe Miceli Soletta, membri di segreteria. Anche il secondo nome è una conferma. Micali resta segretario territoriale. Al suo fianco, in segreteria Vincenza Saladino e Francesco Cannone.

Le elezioni si sono svolte martedì 30 novembre nel corso della terza Assemblea congressuale del coordinamento di Palermo e del terzo congresso federativo territoriale di Palermo–Trapani. L’evento ha visto la partecipazione di 160 tra delegati e responsabili sindacali eletti nei luoghi di lavoro in rappresentanza di tutte le iscritte e gli iscritti del territorio. Apprezzata la presenza della rappresentanza aziendale di Poste nella persona del responsabile Risorse umane Regione Sicilia Michele Deiana.

Nel corso del dibattito sono state esaminate le grandi trasformazioni in atto nel settore postale, la sua naturale evoluzione, connessa all’avvento della net-economy e della digitalizzazione del lavoro, e il futuro che attende una delle più importanti aziende di servizi del nostro Paese. Si è trattato di un Congresso animato da alcune comprensibili preoccupazioni sulle prospettive del lavoro ma anche da molto entusiasmo e partecipazione, per la consapevolezza del ruolo imprescindibile che un sindacato moderno come l’SLP è chiamato a svolgere per la tutela dei diritti dei lavoratori. I lavori sono stati conclusi dal segretario generale SLP CISL Maurizio Campus.