Elezioni rsu sanità, exploit del Nursind: in provincia passa da zero a 11 rappresentanti

Cresce la rappresentanza sindacale del Nursind nella sanità palermitana ed è boom di consensi in provincia. Il segretario territoriale Aurelio Guerriero in una nota ringrazia “tutti coloro che ci hanno messo la faccia e quanti si sono recati alle urne”. Il Nursind ha raccolto 671 preferenze di cui 349 al Civico e 243 agli ospedali riuniti. Exploit del Nursind in provincia dove è passato in quattro anni da zero Rsu a 11 rappresentanti. “

Per quanto riguarda l'esito – spiega Guerriero - sono estremamente orgoglioso del risultato ottenuto, sia come organizzazione sindacale a livello provinciale, sia come risultato personale all'interno dell’Arnas Civico. Nello specifico, al Civico abbiamo riconfermato i nostri seggi e il nostro consenso, frutto di impegno, serietà e dignità, da parte di tutti i nostri delegati. Questa continua presenza al fianco dei colleghi durante questi anni e non solo durante il periodo elettorale, ci ha permesso di diventare la seconda forza sindacale all'interno dell’Arnas Civico. Agli Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello – prosegue Guerriero - addirittura abbiamo raddoppiato il numero dei nostri delegati, frutto dell'impegno della segreteria aziendale e grazie anche all'innesto di nuovi dirigenti, che nell'ultimo periodo hanno deciso di sposare la nostra causa. Discorso particolare va fatto sull’Asp dove eravamo quasi inesistenti, ma grazie ai nostri 3 delegati di Petralia e Partinico abbiamo raggiunto il grande risultato di eleggere un Rsu. Unica nota stonata, ma dove ancora non è tutto chiaro, è al Policlinico, dove per 0,78% non è scattato il seggio e quindi stiamo valutando o meno l'opportunità di fare ricorso visto l'elevato numero di schede nulle”.