Elezioni Rsu alla Sispi: due seggi su tre alla Fim Cisl

La Fim Cisl Palermo Trapani vince le elezioni Rsu alla Sispi, partecipata del Comune di Palermo, ottenendo due seggi su tre grazie a 49 voti a favore. Ad essere stati eletti sono Giuseppe Di Giorgi e Giuseppe Militello. Fanno parte del direttivo Fim Cisl Sispi anche Giuseppe Santagati e Alfredo Stabile.

“Un grande risultato che premia il lavoro di squadra fatto in questi anni dai nostri rappresentanti in Sispi, un impegno che continuerà con ancora maggiore forza con la consapevolezza della grande importanza che riveste questa azienda per i servizi comunali e della grande professionalità dei suoi dipendenti”. Per Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani “la Fim ha sempre portato avanti un grande impegno in queste realtà aziendali e i dipendenti di Sispi lo hanno riconosciuto con questo voto. Siamo certi che gli Rsu eletti agiranno sempre di più per promovere la valorizzazione di questa azienda strategica per la città di Palermo”.