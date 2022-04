Elezioni rsu sanità, la Fials: "Ottima affermazione, dall'Arpa all'Asp il sindacato ai vertici in tutta la provincia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La Fials cresce e si piazza ai vertici della sanità palermitana. L'affermazione ottenuta nel rinnovo delle Rsu conferma che i lavoratori hanno apprezzato il lavoro svolto in questi anni e sanno che il nostro sindacato è concretamente impegnato a risolvere i problemi della categoria". Così la segreteria provinciale della Fials guidata da Enzo Munafò e Giuseppe Forte commenta il risultato delle Rsu nella sanità del Palermitano. "Il sindacato si è affermato ovunque - spiegano Munafò e Forte - siamo primi all'Arpa, secondi all'Asp di Palermo, abbiamo ottenuto ottimi risultati allo Zooprofilattico e al Civico. I numeri che continuano ad arrivare dimostrano che i lavoratori hanno ormai la consapevolezza che continuare a stare al gonnellino dei confederali non porta da nessuna parte e quando non trovano riscontro sanno che possono rivolgersi alla Fials per risolvere i problemi. Senza dimenticare il clima in cui si è svolta la competizione, con presunte promesse di mobilità e trasferimenti, in particolare di un sindacato, che avrebbero illuso alcuni lavoratori. Adesso però saranno valutate le denunce del caso se dovessero emergere abusi".