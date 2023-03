Elezioni Rsu poste, soddisfazione Ugl: "Continua percorso di crescita a Palermo”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Alla luce dei risultati delle elezioni per il rinnovo delle Rsu in Sicilia, siamo soddisfatti del risultato ottenuto su Palermo dove abbiamo eletto ben 5 rsu. "Questo il commento del segretario provinciale di categoria Nino Cascio e del segretario di federazione Marcello Mandreucci. “Siamo sicuri - concludono - che il lavoro fatto negli anni, da tutta la segreteria provinciale, insieme alla voglia e all’impegno dei tantissimi giovani che si sono avvicinati alla Ugl, ci daranno grandi soddisfazioni per il futuro".