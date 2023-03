Elezioni Rsu Poste: "Risultato storico per Ugl, primo sindacato per crescita di consensi e di eletti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Fnc Ugl ottiene a Palermo e provincia un risultato storico alle elezioni per il rinnovo delle Rsu in Poste Italiane. Nella storica roccaforte della Cisl, l’Unione Generale dei Lavoratori ottiene un eccellente dato elettorale affermandosi come la sigla sindacale con la crescita maggiore di consensi e di eletti rispetto al passato.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti per questo grande riconoscimento tributatoci dai colleghi postali e sentiamo forte la responsabilità che in tanti hanno voluto affidarci, per loro e per tutti i colleghi continuerà un percorso di radicamento e crescita negli uffici e sul territorio a difesa della categoria” queste le parole di Marcello Mandreucci, segretario provinciale FNC UGL. “Un traguardo eccellente che ha premiato la costanza, l’impegno, la perseveranza e la disponibilità di un gruppo dirigente sindacale che ha deciso di investire su una squadra di giovani capaci, competenti e di grande prospettiva. Ai nostri rappresentanti sindacali eletti vanno i migliori auguri di buon lavoro e un ringraziamento sentito a tutti i candidati per l’impegno. Un ringraziamento sincero anche a tutti i dirigenti, ad Antonino Cascio segretario provinciale UGL Poste, al Segretario regionale di federazione Leonardo Suriano e al Segretario Nazionale Salvatore Muscarella per il grande sostegno e la presenza costante. Da oggi” conclude Mandreucci “a Palermo e provincia, l’UGL è una realtà sindacale solida, presente, rappresentativa e in forte crescita".