Elezioni Rsu, Cisl Postali: "Schiacciante vittoria, nostri 26 seggi su 39 disponibili"

La Cisl dei Postali di Palermo stravince le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie. Schiacciante la vittoria della Cisl che fa suoi 26 seggi su 39 disponibili. Un risultato che conferma quello delle ultime elezioni del 2012, allora considerato straordinario ed irripetibile, oggi viene ribadito ancora una volta con il 67 % dei seggi RSU e il 75% seggi RLS.

"Un grazie di cuore a tutti coloro che con il loro voto hanno dimostrato fiducia alla Cisl Postale - dichiara il segretario Territoriale Maurizio Affatigato - premiando non solo il lavoro di una Segreteria Provinciale, ma di tutta una squadra, che con impegno e passione ha saputo coinvolgere i lavoratori in modo capillare, istituendo liste nella quasi totalità dei luoghi di lavoro. Ma grazie anche ai candidati e agli eletti, che hanno accettato la sfida mettendosi in prima linea al servizio dei propri colleghi. Nel prendere atto di un risultato così gratificante sentiamo forte anche il peso di una grande responsabilità. Già da domani tutta la squadra eletta della Slp-Cisl, con il sostegno forte della Segreteria Regionale e Nazionale compresa la Cisl Confederale, è pronta a misurarsi con quelle importanti sfide che a tutti i livelli attendono i lavoratori, che sempre più - conclude Affatigato - vogliono diventare protagonisti del cambiamento in direzione del miglioramento della nostra Azienda al servizio dei cittadini".