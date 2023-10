Elezioni Rsu alla Poligon, l'unico sindacato è Fiom Cgil: "Al via il coordinamento nazionale"

Si sono svolte le elezioni delle Rsu presso l’azienda Poligon, che si occupa di installazioni e manutenzioni di apparecchiatura biomedicali nei principali presidi ospedalieri.

Al voto il 90 per cento dei 40 dipendenti. Gli eletti, tutti e tre della Fiom Cgil Palermo sono Marco Geraci, primo degli eletti e anche rls, Fabio Piazza entrambi riconfermati, e Filippo Puntorno, nuovo ingresso, al posto di un rappresentante Fiom andato in pensione.

“La Fiom si conferma unico sindacato all’interno della Poligon, un risultato importante, in questi tre anni siamo riusciti anche a organizzare il primo coordinamento nazionale - dichiara il segretario generale Fiom Cgil Palermo e Sicilia Francesco Foti -. Oggi si è svolta la prima assemblea con tutti gli alti siti italiani. Nei prossimi giorni chiederemo un incontro all’azienda per discutere di una piattaforma di secondo livello che porta più salario e diritti ai lavoratori”.

“L’altro tema in discussione riguarda i cambi di appalto - aggiunge Foti -. Serve una legge per inserire le clausole sociali a tutela dei lavoratori che garantisca nei cambi d’appalto il riassorbimento di tutti i lavoratori dalla società subentrante, in modo da evitare ripercussioni”.