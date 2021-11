Carini, elezioni Rsu e Rls alla Omer: la Fiom conquista due delegati su tre

La Fiom ha vinto le elezioni alla Omer Spa conquistando due delegati Rsu su tre, Claudio Nevoloso e Vincenzo Di Misa. Nello stabilimento dell'azienda del settore metalmeccanico che opera a livello internazionale nella progettazione e produzione di componentistica ferroviaria, con sede nell'area industriale di Carini, si è votato ieri e l'altroieri. Oltre duecento i dipendenti della società, di cui amministratore è il nuovo presidente di Sicindustria Palermo, Giuseppe Russello, che hanno espresso la propria preferenza. La Fiom si conferma primo sindacato e aumenta i consensi in termini di percentuale di voti presi.

“Siamo molto soddisfatti. Ringrazio i lavoratori, per la fiducia che danno alla Fiom, e soprattutto i delegati che - dichiara il neo segretario generale Fiom Cgil Palermo Francesco Foti - quotidianamente si adoperano per la tutela della salute e i diritti dei lavoratori. E' un risultato importantissimo che premia il lavoro svolto a fianco dei lavoratori in questi anni”.