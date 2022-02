Engineering, elezioni Rsu: rieletti i tre rappresentanti della Fiom

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Elezioni delle Rsu nella sede di via Ugo La Malfa di Engineering Ingegneria Informatica, la società leader nel settore del software e delle tecnologie informatiche. Riconfermati i tre rappresentanti della Fiom Cgil, unico sindacato all'interno di una società in continua espansione nel mondo, con circa 12 mila dipendenti e più di 40 sedi tra Europa, Stati Uniti e Sud America.

Urne aperte il 7 e l'8 febbraio, più di duecento i dipendenti, per la gran parte ingegneri e laureati in scienze matematiche, chiamati a votare i loro rappresentanti. Oggi i risultati del voto. Riconfermati Fabrizio Fiscella, sistemista e tecnico di sede, coordinatore Rsu, Alessia Miraglia, sviluppatore-helpdesk e Alessio Roppolo, sviluppatore, eletto anche rappresentante per la sicurezza.

“E' un risultato importante per la Fiom, che si conferma unico sindacato all'interno della sede palermitana del colosso internazionale dell'informatica – dichiara il segretario generale Fiom Cgil Palermo Francesco Foti - E' per noi la dimostrazione del grande lavoro svolto in questi anni fra i delegati sindacali, in un periodo complicato dalla pandemia, con la gestione dello smart working e dell'emergenza che ha posto tutti quanti davanti a nuove sfide. Le prospettive di crescita del settore sono alte. Le nostre Rsu continueranno a svolgere con impegno il loro lavoro per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori che in questi hanno hanno contribuito a far crescere la leadership dell'azienda sul mercato nel campo della trasformazione digitale, della ricerca e del software”.