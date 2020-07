Elezioni Rsu alla Leonardo, Fim Cisl si conferma prima organizzazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Fim Cisl si conferma prima organizzazione sindacale alla Leonardo di Palermo con 57 voti ottenuti alle elezioni per il rinnovo delle Rsu, segue la Uilm con 39 voti e la Fiom con 32. Il più votato si conferma il rappresentante della Federazione dei metalmeccanici della Cisl Palermo Trapani, Giovanni Mazzola con 35 preferenze.

Soddisfatto il segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani Antonio Nobile, “il lavoro svolto in questi anni ha portato ottimi risultati per i lavoratori dello stabilimento. Bisogna continuare a lavorare per far crescere il sito industriale che rappresenta per il territorio un'eccellenza”. Per Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani “la Fim porta avanti con determinazione un impegno costante a tutela dei lavoratori del settore ma anche del futuro industriale del nostro territorio di cui la Leonardo è una solida realtà”.