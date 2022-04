Elezioni Rsu ai Cantieri navali, la Uilm si conferma primo sindacato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Uilm si conferma il primo sindacato ai cantieri navali di Palermo. Si è svolto oggi lo spoglio delle schede relativo alla votazione per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria e l’esito del voto conferma il primato della lista presentata dalla Uilm, alla quale sono andati complessivamente 128 voti su un totale di 402 schede valide. La Uilm ottiene così due rappresentanti su 6 membri eletti raccogliendo quasi il 35% dei voti espressi. Gli eletti sono Giovanni Gerbino, al collegio degli impiegati, e Damiano Gambino, al collegio degli operai.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto e ringraziamo tutti i lavoratori che hanno creduto in questa organizzazione sindacale da sempre in prima linea anche nei momenti più duri della pandemia. Continueremo con impegno a portare avanti il nostro programma. Primo tra gli obiettivi, attirare più commesse in Fincantieri aprendo subito un tavolo di confronto con l’Autorità portuale per la costruzione del bacino da 150 mila tonnellate e che ancora è in fase di stallo. E’ necessario inoltre - concludono Gerbino e Gambino - formare ancora di più l’Indotto. Ricordiamo che in questa città, ricca di storia e di tradizione, ci sono delle professionalità indiscusse che meritano di essere valorizzate. Dobbiamo ripartire da loro e creare nuova e buona occupazione”.