Rinnovo del consiglio dell'ordine degli ingegneri, Margiotta (IngegnerInsieme): "Serve decisa virata rispetto al passato"

Conquistare il ruolo proprio della loro professione degli ingegneri, anche come senso di appartenenza e quindi riconquistare incisività ed autonomia dell’Ordine nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche. Questo, in sintesi, il messaggio di Giovanni Margiotta, candidato di riferimento per la Presidenza dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo della lista IngegnerInsieme. “La categoria degli ingegneri chiede una decisa virata rispetto al recente passato - dice Margiotta, che ha ricoperto in passato a più riprese le cariche di consigliere e di presidente - rivendicando l’autonomia dell’Ordine ed il diritto/dovere di partecipazione attiva e critica. Oggi, purtroppo, questo ruolo di insostituibile stimolo anche e soprattutto nei confronti della pubblica amministrazione, vede affievolire la propria fondamentale forza”.

IngegnerInsieme, secondo Margiotta, crede che “l’Ordine debba diventare lo studio di tutti, ove confrontarsi in modo leale e sincero senza individualismi e personalismi. Ciò, al di là delle parole, sostenendo per esempio, a proposito di rapporti con la Pubblica Amministrazione e di gare pubbliche di progettazione, i giovani colleghi che non hanno i requisiti per accedere ai bandi. Vogliamo impegnarci per la creazione di RTP (Raggruppamenti Temporanei di Professionisti) nei quali i colleghi senior mettono a disposizione dei più giovani i propri requisiti di partecipazione. Tutti lavoreranno con dignità e impegnando la propria professionalità, contro lo sfruttamento dei giovani che oggi imperversa. Solo così, nel rispetto della parità di genere e senza sudditanze di sorta, può essere rilanciata la professione, trasformando l’ordine in luogo di sostegno tecnico e amministrativo nonché di aggregazione come sede “co-working”, per i giovani iscritti e per i colleghi della Città Metropolitana.

