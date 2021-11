Ordine dei giornalisti, i risultati del ballottaggio: ecco tutti i consiglieri eletti

Il nuovo Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia sarà composto da Filippo Mulè (eletto con 324 voti), Franco Nicastro (320), Roberto Gueli (278), Katia Scapellato (270), Daniele Ditta (268) e Tiziana Martorana (259).

Questi i giornalisti professionisti che hanno superato il ballottaggio. Dopo il voto online del 3 e 4 novembre scorsi, ieri urne aperte in presenza nella sede regionale dell'Ordine a Palermo e nei seggi distaccati di Catania e Messina. In 731 su 1.012 hanno votato tra modalità online e in presenza; 19 le schede bianche e nulle. Mulè, Nicastro, Gueli, Scapellato, Ditta e Martorana si aggiungono ai tre pubblicisti già eletti al primo turno: ovvero Salvatore Li Castri, Tiziana Caruso e Salvatore Di Salvo.

Eletto nel collegio dei revisori anche Salvatore Messina (307 voti), che ha vinto il testa a testa con Viviana Sammito (293 preferenze). Nel collegio dei revisori, Messina trova Vittorio Corradino (professionista) e Roberto Immesi (pubblicista), eletti al primo turno.

Nella corsa a quattro per il Consiglio nazionale i due professionisti eletti in Sicilia sono Riccardo Arena (366 voti) e il presidente uscente del Consiglio regionale Giulio Francese (345). Niente da fare per Orazio Raffa e Salvatore Ferro, che si sono fermati rispettivamente a 270 e 188 preferenze. In totale sono stati 715 i votanti; 20 le schede bianche e nulle. Eletto al primo turno il pubblicista Santino Franchina, riconfermato al Consiglio nazionale.

Tra i non eletti al regionale completano la graduatoria Daniele Lo Porto (250 voti), Fortunato "Tito" Cavaleri (250), Filippo Romeo (249), Eliana Marino (237), Maria Torrisi (201), Elisabetta Raffa (152).