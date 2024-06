Alle urne in monopattino o in bicicletta senza pagare le corse: l'iniziativa di due aziende

Al voto per le Europee in monopattino o in bicicletta senza pagare le corse. L'iniziativa è di due aziende, Dott e Lime, che per hanno deciso di offrire a chi userà i loro mezzi due viaggi da 10 o da 15 minuti gratis sabato 8 e domenica 9 giugno. Un modo per disincentivare l'astensionismo e anche per contribuire a una mobilità sostenibile e senza impatto sul traffico.

Per usufruire delle corse con i mezzi Dott sarà sufficiente scaricare l'omonima app e inserire il codice "EU2024VOTE" nella sezione "promozioni": si avrà diritto così a due viaggi gratuiti di massimo 10 minuti ciascuno. Poi sarà applicata la tariffa standard.

Per quanto riguarda invece l'iniziativa di Lime, allo stesso modo basterà scaricare l'omonima app e inserire il codice promozionale "EUROPE2024" che dà diritti a due corse di massimo minuti ciascuna sui monopattini e sulle biciclette dell'azienda.