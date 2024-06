Si vota anche oggi fino alle 23, in Sicilia affluenza del 10,76% ma nel Palermitano è più del doppio

Seggi aperti anche oggi dalle 7 alle 23 sia per le elezioni europee che, in provincia di Palermo, per le Amministrative in 9 Comuni. I primi dati diffusi sono quelli relativi all'affluenza alle 23 di ieri sera (le urne sono state aperte alle 15 di sabato 8 giugno) e se in Sicilia il dato è bassissimo - hanno votato appena il 10,76% degli aventi diritto (a livello nazionale l'affluenza è stata del 14,65%) - proprio nel Palermitano il numero è in controtendenza, almeno nei comuni chiamati ad eleggere il nuovo sindaco: hanno espresso infatti la loro preferenza il 21,59% degli elettori, ovvero 25.844 su 119.712 aventi diritto nei 9 paesi della provincia (in Sicilia l'affluenza è stata appena inferiore, il 21,37%, cioè 99.009 elettori su un bacino di 463.205).

Ecco i dati diffusi dalla Regione, sempre in relazione all'affluenza alle 23 di ieri sera nei 9 comuni della provincia di Palermo.

A Bagheria su 48.994 hanno votato 10.246 persone, ovvero il 20,91%, che equivale al 5,51% in più rispetto alle precedenti elezioni. A Bompietro su 1.457 elettori sono andati a votare in 269, cioè il 18,46% (+1,30%). A Borgetto su 7.767 elettori hanno votato in 1.693, il 21,80% (+8,64%). A Cinisi su 12.204 aventi diritto, hanno votato in 2.696, cioè il 22,09% (+7,47%). A Corleone su 10.445 elettori si sono espressi in 2.700, il 25,85% (+15,32%). A Monreale su 33.466 aventi diritto, hanno votato in 6.943, il 20,75% (+6,01%). A Palazzo Adriano sono già andati alle urne in 495 su 1.875, il 26,40% (+18,11%). A Roccamena hanno votato in 390 su 1.699, il 22,95% (+17,95%) e a San Mauro Castelverde in 412 su 1.805, il 22,83% (+14,38%). I prossimi dati sull'affluenza saranno diffusi alle 12.