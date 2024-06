Elezioni europee, non si può votare alla scuola Fava: ecco dove si spostano i seggi

L'ufficio Coordinamento elettorale informa gli elettori che per cause di forza maggiore il plesso scolastico G. Fava di via Monte San Calogero 20 non potrà ospitare i seggi elettorali per le elezioni europee che si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno.

Nello specifico gli elettori delle sezioni 20 e 216 potranno regolarmente esercitare il diritto di voto nel plesso scolastico Gandhi in via Sardegna 55. Gli elettori delle sezioni 96, 149 e 307 potranno regolarmente esercitare il diritto di voto nel plesso scolastico C. Collodi via Briuccia 89.