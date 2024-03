L'annuncio di Cateno De Luca: "Inizio a fare lezioni di inglese e mi candido anche io alle Europee"

Un progetto politico in vista delle elezioni europee con lo slogan "Libertà" è stato lanciato da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, dall'assemblea nazionale del movimento che si è tenuta a Taormina. Un progetto che apre ai movimenti civici e alle forze politiche "che si oppongono alle attuali politiche nazionali ed europee e che rimettano al centro l'Italia, con il comune denominatore: meno Europa, più Italia, più autonomia e più equità", come ha detto lui stesso e come riferisce l'agenzia Dire.

La linea politica è quella risultata vincente da un sondaggio condotto tra i tesserati giunti a Taormina e che ha raccolto il 72% dei consensi tra una rosa di cinque opzioni possibili rispetto al voto per le Europee. "Sarò anche candidato, inizio a fare lezioni di inglese", ha annunciato De Luca nel suo intervento al Palacongressi.