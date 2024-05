Elezioni Rsu e Rlsa dell’Enel, oltre il 46% delle preferenze alla Flaei Cisl Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ottimo risultato della Flaei Cisl Sicilia alle elezioni per il rinnovo delle Rsu e delle Rlsa del gruppo Enel: nell’isola oltre il 46 % delle preferenze sono andate alla Federazione cislina dei lavoratori delle aziende elettriche Italiane. In alcune province siciliane il consenso a favore della Flaei Cisl, ha superato il 50%.

“Questo dato conferma il nostro ruolo da protagonisti all’interno di un’azienda simbolo in Italia come Enel - affermano il segretario generale Flaei Cisl Sicilia, Gaetano Montagnino e Sebastiano Cappuccio, segretario generale Cisl Sicilia - la nostra centralità è frutto del grande lavoro compiuto ogni giorno dai nostri delegati, dalla squadra vincente che da anni lavora senza mai risparmiarsi, dalle candidate e dai candidati che hanno saputo portare avanti le nostre idee e la nostra proposta. Soprattutto ringraziamo tutte le lavoratrici e i lavoratori che ci hanno dato fiducia attraverso il loro voto. Questo conferma l’alto gradimento dell’azione della Cisl e della Flaei Cisl, che a tutti i livelli guardano ai giovani, alle donne, al territorio, al lavoro, allo sviluppo e alla partecipazione.” Per la Flaei Cisl e la Cisl Sicilia, “il risultato elettorale ci consentirà di rappresentare sempre meglio e con maggiore vigore, le istanze dei lavoratori del comparto, ancor di più in una fase complessa come quella della transizione energetica, in cui il settore elettrico è di valenza e importanza strategica”.